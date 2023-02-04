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Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ

Субота, 4 лютого 2023, 14:45

У суботу Рада ЄС прийняла рішення про встановлення двох граничних цін на нафтопродукти, які походять з Росії або експортуються з неї.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Перший граничний рівень ціни на нафтопродукти, що продаються зі знижкою до сирої нафти, встановлено на рівні 45 доларів США за барель, а другий граничний рівень ціни на нафтопродукти, що продаються з премією до сирої нафти, встановлено на рівні 100 доларів США за барель.

Рівень граничних цін був встановлений у тісній співпраці з Коаліцією за встановлення граничних цін і набуде чинності з 5 лютого 2023 року. Для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які були придбані та завантажені на судно до 5 лютого 2023 року і вивантажені до 1 квітня 2023 року, передбачено перехідний період тривалістю 55 днів.

Крім того, Рада ЄС повернеться до перегляду механізму граничних цін на сиру нафту з середини березня, і цей перегляд відбуватиметься на регулярній основі кожні два місяці.

"Перед обличчям агресивної війни Росії ЄС рішуче підтримує Україну та її народ і залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід'ємного права України на самооборону від російської агресії" - йдеться у повідомленні.

Раніше у п’ятницю шведське головування в Раді ЄС повідомило, що постійні представники країн Євросоюзу погодили стелю цін на російські нафтопродукти.

У свою чергу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС та G7 запроваджують цінову стелю на російські нафтопродукти.

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