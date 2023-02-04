Официально: ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ

В субботу Совет ЕС принял решение об установлении двух предельных цен на нефтепродукты, которые происходят из России или экспортируются из нее.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Первый предельный уровень цены на нефтепродукты, продаваемые со скидкой к сырой нефти, установлен на уровне 45 долларов США за баррель, а второй предельный уровень цены на нефтепродукты, продаваемые с премией к сырой нефти, установлен на уровне 100 долларов США за баррель.

Уровень предельных цен был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией за установление предельных цен и вступит в силу с 5 февраля 2023 года. Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, которые были приобретены и загружены на судно до 5 февраля 2023 года и выгружены до 1 апреля 2023 года, предусмотрен переходный период продолжительностью 55 дней.

Кроме того, Совет ЕС вернется к пересмотру механизма предельных цен на сырую нефть с середины марта, и этот пересмотр будет происходить на регулярной основе каждые два месяца.

"Перед лицом агрессивной войны России ЕС решительно поддерживает Украину и ее народ и остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также неотъемлемого права Украины на самооборону от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и G7 вводят ценовой потолок на российские нефтепродукты.