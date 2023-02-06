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Італія заявила про глобальну хакерську атаку

Понеділок, 6 лютого 2023, 07:54

Тисячі комп'ютерних серверів стали мішенню глобальної хакерської атаки, спрямованої на сервери VMware ESXi.

Про це повідомило в неділю Національне агентство кібербезпеки Італії (ACN), застерігаючи організації вжити заходів для захисту своїх систем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Хакерська атака мала на меті використати вразливість програмного забезпечення, заявив генеральний директор ACN Роберто Балдоні, додавши, що вона мала масовий характер.

Представник VMware заявив, що компанія-розробник програмного забезпечення знає про повідомлення регулятора і що вона випустила патчі в лютому 2021 року, коли виявила вразливість, яка зараз експлуатується, і закликала клієнтів застосувати патч, якщо вони цього ще не зробили.

Італійське інформаційне агентство ANSA з посиланням на ACN повідомило, що сервери були скомпрометовані в інших європейських країнах, таких як Франція та Фінляндія, а також США та Канада.

Десятки італійських організацій, ймовірно, постраждали, і багато інших були попереджені про необхідність вжити заходів, щоб уникнути блокування їхніх систем.

Клієнти Telecom Italia повідомили про проблеми з інтернетом раніше в неділю, але ці дві проблеми не були пов'язані між собою.

Американські чиновники з кібербезпеки заявили, що вони оцінюють вплив цих інцидентів.

"CISA працює з нашими партнерами з державного та приватного секторів над оцінкою наслідків цих інцидентів і наданням допомоги там, де це необхідно", - заявили в Агентстві кібербезпеки і безпеки інфраструктури США.

Раніше повідомлялося, що команда реагування на інциденти Національного агентства кібербезпеки Італії зафіксувала збільшення кількості DDoS-атак (розподілена відмова в обслуговуванні) з боку хакерських угруповань російського походження.

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Італія кібербезпека

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