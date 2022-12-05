В Італії фіксують зростання хакерських атак з боку Росії

Команда реагування на інциденти Національного агентства кібербезпеки Італії зафіксувала збільшення кількості DDoS-атак (розподілена відмова в обслуговуванні) з боку хакерських угруповань російського походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Італійське відомство з питань кібербезпеки вказує, що атаки наразі мають "демонстраційний" характер і, за попередніми даними, не вплинули на цілісність та конфіденційність державної інформації та систем.

Там очікують, що в найближчі місяці Італія зазнає посиленої хвилі кібератак, об’єктами яких стануть насамперед сайти міністерств, урядових відомств та організацій, "які надають важливі для суспільства послуги".

Минулої суботи було атаковано портал міністерства сільського господарства Італії, але тоді наслідки атаки вдалося швидко усунути.

У зв'язку зі зростанням загроз Нацагентство кібербезпеки Італії рекомендує "підтримувати високий рівень уваги до захисту власної ІТ-інфраструктури, перевіряти та посилювати заходи захисту від DDoS-атак".

Серед хакерських угруповань, що діють проти Італії, воно виокремило російську групу "No name 057 (16)", створену в березні 2021 року. Вона причетна до кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури в Україні та країнах, що її підтримують, зокрема Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Словаччині, Норвегії та Фінляндії.

Нагадаємо, минулого тижня онлайн-ресурси Ватикану стали об’єктом кібератаки, внаслідок якої стали недоступні на кілька годин і навіть днів.