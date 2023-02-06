Україна готова надати Туреччині необхідну допомогу після землетрусів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині після серії землетрусів, що сталися в країні раніше в понеділок.

Про це президент України написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім'ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", - йдеться у повідомленні глави держави турецькою мовою.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a, 🇹🇷 halkına ve 🇹🇷'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda 🇹🇷 halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Щонайменше 76 людей загинули в понеділок у Туреччині, коли на південному сході країни сталась серія сильних землетрусів, найпотужніший магнітудою 7,4 бала.

237 загинули і 639 отримали поранення в Сирії в результаті землетрусів.