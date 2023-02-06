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Україна готова надати Туреччині необхідну допомогу після землетрусів - Зеленський

Понеділок, 6 лютого 2023, 08:40

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині після серії землетрусів, що сталися в країні раніше в понеділок.

Про це президент України написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім'ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", - йдеться у повідомленні глави держави турецькою мовою.

Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Щонайменше 76 людей загинули в понеділок у Туреччині, коли на південному сході країни сталась серія сильних землетрусів, найпотужніший магнітудою 7,4 бала.

237 загинули і 639 отримали поранення в Сирії  в результаті землетрусів.

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