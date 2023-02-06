Потужні землетруси, що сколихнули Туреччину, забрали 237 життів у Сирії

237 загинули і 639 отримали поранення в Сирії в результаті серії потужних землетрусів, центром яких стала південно-східна Туреччина.

Про це повідомило міністерство охорони здоров'я країни, пише "Європейська правда" з посиланням на сирійське агентство SANA.

Сильні підземні поштовхи вразили регіони Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія і Ракка в Сирії.

Фото: сирійська агенція SANA Фото: сирійська агенція SANA

Щонайменше 42 людини загинули і понад 200 отримали поранення в районах Алеппо, які перебувають під контролем режиму Башара Асада.

Десятки будівель також були зруйновані або пошкоджені в контрольованих опозицією районах на півночі Сирії, де рятувальні команди шукають тих, хто вижив.

У різних районах на півночі Сирії щонайменше 58 людей були вбиті і сотні поранені, згідно з інформацією, зібраною Anadolu з кількох місцевих джерел, включаючи Сирійську правозахисну мережу та лікарні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що багато мешканців все ще перебувають під завалами. Вони також закликають громадян допомогти доставити постраждалих до лікарень.

Щонайменше 76 людей загинули в понеділок у Туреччині, коли на південному сході країни стався сильний землетрус магнітудою 7,4 бала.