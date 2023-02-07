У Польщі хочуть щомісяця тренувати два батальйони ЗСУ
Заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич у вівторок заявив про наміри польської сторони щомісяця здійснювати військову підготовку двох батальйонів Збройних Сил України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
Під час засідання комісії з національної оборони польського Сейму Скуркевич зазначив, що Варшава представила найбільшу пропозицію навчання підрозділів ЗСУ, декларуючи готовність провести групову спеціальну підготовку, зокрема для саперів, а також медичні курси та базові навчання для українських військових.
"Польська пропозиція вирізняється декларацією групової підготовки... Будемо щомісяця розпочинати навчання одночасно двох українських батальйонів", – наголосив заступник очільника Міноборони Польщі.
Скуркевич підкреслив, що військова підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії і повинна пропонувати українській стороні комплексний пакет щодо підготовки українських військ до бойових дій.
"Ми сповнені рішучості підтримувати Україну у відсічі російської агресії. Україна мусить виграти цю війну, в іншому випадку наслідки досягнення Росією своїх цілей за допомогою агресії матимуть деструктивний вплив на цілу систему міжнародної безпеки", – резюмував він.
Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 2 лютого оголосив про рішення ЄС навчити ще 15 тисяч українських військових та виділити 25 млн євро на розмінування.
Серед іншого, Франція відправить 150 інструкторів до Польщі для підготовки українських солдатів в рамках місії ЄС з військової допомоги Україні.