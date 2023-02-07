Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Польщі хочуть щомісяця тренувати два батальйони ЗСУ

Вівторок, 7 лютого 2023, 23:03

Заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич у вівторок заявив про наміри польської сторони щомісяця здійснювати військову підготовку двох батальйонів Збройних Сил України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів

Під час засідання комісії з національної оборони польського Сейму Скуркевич зазначив, що Варшава представила найбільшу пропозицію навчання підрозділів ЗСУ, декларуючи готовність провести групову спеціальну підготовку, зокрема для саперів, а також медичні курси та базові навчання для українських військових.

"Польська пропозиція вирізняється декларацією групової підготовки... Будемо щомісяця розпочинати навчання одночасно двох українських батальйонів", – наголосив заступник очільника Міноборони Польщі.

Скуркевич підкреслив, що військова підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії і повинна пропонувати українській стороні комплексний пакет щодо підготовки українських військ до бойових дій.

Польща починає навчати українських військових воювати на Leopard

"Ми сповнені рішучості підтримувати Україну у відсічі російської агресії. Україна мусить виграти цю війну, в іншому випадку наслідки досягнення Росією своїх цілей за допомогою агресії матимуть деструктивний вплив на цілу систему міжнародної безпеки", – резюмував він.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 2 лютого оголосив про рішення ЄС навчити ще 15 тисяч українських військових та виділити 25 млн євро на розмінування.

Серед іншого, Франція відправить 150 інструкторів до Польщі для підготовки українських солдатів в рамках місії ЄС з військової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Війна з РФ

Статті

Як війна змусила Польщу переглядати свою енергетичну політику

Війна в Україні істотно посилила виклики, що стояли перед польською енергетикою. Як сусідня країна шукає на них відповіді?
7 лютого 2023 — Даніель Радомський, "Нова Польща"

"Одиниця" за довкілля: чому Україна провалилася у сфері, де ми вважали себе успішними

Або Європейська комісія недооцінила Україну, або Кабмін не має належного розуміння, що саме потрібно імплементувати у сфері охорони довкілля.
7 лютого 2023 — Наталія Андрусевич, "Суспільство і довкілля"

Україна-лідерка та Україна-двієчниця: як Брюссель оцінює готовність Києва до вступу в ЄС

Рівень євроінтеграції України є хаотичним, несистемним... Для успіху нашого руху до ЄС потрібно не забувати про дві складові...
7 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда