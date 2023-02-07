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В Польше хотят ежемесячно тренировать два батальона ВСУ

Вторник, 7 февраля 2023, 23:03

Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич во вторник заявил о намерениях польской стороны ежемесячно осуществлять военную подготовку двух батальонов Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

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Во время заседания комиссии по национальной обороне польского Сейма Скуркевич отметил, что Варшава представила самое большое предложение обучения подразделений ВСУ, декларируя готовность провести групповую специальную подготовку, в частности для саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.

"Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки... Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов", - отметил заместитель главы Минобороны Польши.

Скуркевич подчеркнул, что военная подготовка будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии и должна предлагать украинской стороне комплексный пакет по подготовке украинских войск к боевым действиям.

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"Мы полны решимости поддерживать Украину в отпоре российской агрессии. Украина должна выиграть эту войну, в противном случае последствия достижения Россией своих целей с помощью агрессии будут иметь деструктивное влияние на целую систему международной безопасности", - резюмировал он.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 2 февраля объявил о решении ЕС обучить еще 15 тысяч украинских военных и выделить 25 млн евро на разминирование.

Среди прочего, Франция отправит 150 инструкторов в Польшу для подготовки украинских солдат в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине.

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