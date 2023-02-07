В Польше хотят ежемесячно тренировать два батальона ВСУ

Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич во вторник заявил о намерениях польской стороны ежемесячно осуществлять военную подготовку двух батальонов Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Во время заседания комиссии по национальной обороне польского Сейма Скуркевич отметил, что Варшава представила самое большое предложение обучения подразделений ВСУ, декларируя готовность провести групповую специальную подготовку, в частности для саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.

"Польское предложение отличается декларацией групповой подготовки... Будем ежемесячно начинать обучение одновременно двух украинских батальонов", - отметил заместитель главы Минобороны Польши.

Скуркевич подчеркнул, что военная подготовка будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии и должна предлагать украинской стороне комплексный пакет по подготовке украинских войск к боевым действиям.

"Мы полны решимости поддерживать Украину в отпоре российской агрессии. Украина должна выиграть эту войну, в противном случае последствия достижения Россией своих целей с помощью агрессии будут иметь деструктивное влияние на целую систему международной безопасности", - резюмировал он.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 2 февраля объявил о решении ЕС обучить еще 15 тысяч украинских военных и выделить 25 млн евро на разминирование.

Среди прочего, Франция отправит 150 инструкторов в Польшу для подготовки украинских солдат в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине.