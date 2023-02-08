У Франції сотні тисяч людей взяли участь у протестах проти пенсійної реформи

У вівторок сотні тисяч французів вийшли на третій раунд протестів проти запланованої пенсійної реформи, нові загальнонаціональні страйки порушили роботу громадського транспорту і шкіл, а також постачання електроенергії, нафти і газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Протести відбулися наступного дня після того, як французькі законодавці розпочали обговорення пенсійного законопроєкту, що передбачає підвищення мінімального віку виходу на пенсію з 62 до 64 років. Цей законопроєкт є головним законодавчим актом другого терміну президента Еммануеля Макрона.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у Парижі, Ніцці, Марселі, Тулузі, Нанті та інших містах на марші вийшли понад 750 000 людей. Це менше, ніж під час останнього протесту 31 січня. За даними організаторів, в акціях взяли майже 2 мільйони людей.

Майже 60 000 протестувальників у французькій столиці пройшли маршем від площі Опери через усе місто з плакатами "Збережи свою пенсію" і "Оподатковуйте мільярдерів, а не бабусь".

Більша частина паризького маршу пройшла мирно, але були спалахи заворушень; поліція повідомила, що затримала 17 осіб за "кидання снарядів" і ймовірний вандалізм.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн у вівторок захистила урядовий план, але припустила, що в ньому є місце для коригування.

"Я переконана, що можна знайти точки дотику. Я переконана, що ми можемо покращити цей текст разом. Це буде через дебати, протистояння ідей і, звичайно, повагу", - сказала вона, звернувши увагу на графіті, які з'явилися на місці проведення засідань Національної асамблеї, в тому числі на дверях, позначених цифрою "60".

Якщо нічого не буде зроблено, сказала Борн, податки і соціальні відрахування зростуть, а також збільшиться безробіття і знизиться купівельна спроможність. Від цього постраждають пенсіонери зі скромними пенсіями і "всі ті, хто працював все своє життя, і, звичайно, не великі боси", сказала вона.

Минулого тижня, за оцінками влади, на демонстрації вийшло 1,27 мільйона людей, що більше, ніж у перший великий день протесту 19 січня. На суботу заплановані нові демонстрації, скликані вісьмома основними профспілками Франції.

Залізничний оператор SNCF повідомив, що у вівторок залізничне сполучення було серйозно порушене по всій країні, в тому числі на його високошвидкісній мережі. Постраждали міжнародні лінії до Британії і Швейцарії. Робота паризького метро також була порушена.

Рух поїздів у Франції, як і раніше, буде порушено в середу. Профспілки CGT-Cheminots і SUD-Rail у вівторок ввечері продовжили страйк своїх членів на один день. SNCF заявила, що акція призведе до затримок або скасування до третини швидкісних поїздів.

Працівники нафтопереробних заводів заявили, що також планують продовжити страйк у середу.

Виробник електроенергії EDF заявив, що протестний рух призвів до тимчасового скорочення поставок електроенергії у вівторок, але не спричинив відключення електроенергії. За даними компанії, на нафтопереробних заводах TotalEnergies страйкувало більше половини працівників.

Міністерство освіти повідомило, що страйкували близько 13% вчителів, що менше, ніж у день протесту минулого тижня. У третині французьких регіонів були заплановані шкільні канікули.

Макрон пообіцяв продовжити зміни, незважаючи на опитування громадської думки, які свідчать про зростаючу опозицію. Законопроєкт передбачає поступове підвищення мінімального пенсійного віку до 64 років до 2030 року і прискорить запланований захід, який передбачає, що люди повинні пропрацювати щонайменше 43 роки, щоб мати право на повну пенсію.

Очікується, що парламентські дебати в Національних зборах і Сенаті триватимуть кілька тижнів.