Во Франции сотни тысяч человек приняли участие в протестах против пенсионной реформы

Во вторник сотни тысяч французов вышли на третий раунд протестов против запланированной пенсионной реформы, новые общенациональные забастовки нарушили работу общественного транспорта и школ, а также поставки электроэнергии, нефти и газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Протесты произошли на следующий день после того, как французские законодатели начали обсуждение пенсионного законопроекта, предусматривающего повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Этот законопроект является главным законодательным актом второго срока президента Эммануэля Макрона.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в Париже, Ницце, Марселе, Тулузе, Нанте и других городах на марши вышли более 750 000 человек. Это меньше, чем во время последнего протеста 31 января. По данным организаторов, в акциях приняли почти 2 миллиона человек.

Почти 60 000 протестующих во французской столице прошли маршем от площади Оперы через весь город с плакатами "Сохрани свою пенсию" и "Облагайте налогами миллиардеров, а не бабушек".

Большая часть парижского марша прошла мирно, но были вспышки беспорядков; полиция сообщила, что задержала 17 человек за "бросание снарядов" и предполагаемый вандализм.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник защитила правительственный план, но предположила, что в нем есть место для корректировки.

"Я убеждена, что можно найти точки соприкосновения. Я убеждена, что мы можем улучшить этот текст вместе. Это будет через дебаты, противостояние идей и, конечно, уважение", - сказала она, обратив внимание на граффити, которые появились на месте проведения заседаний Национальной ассамблеи, в том числе на дверях, обозначенных цифрой "60".

Если ничего не будет сделано, сказала Борн, налоги и социальные отчисления вырастут, а также увеличится безработица и снизится покупательная способность. От этого пострадают пенсионеры со скромными пенсиями и "все те, кто работал всю свою жизнь, и, конечно, не большие боссы", сказала она.

На прошлой неделе, по оценкам властей, на демонстрации вышло 1,27 миллиона человек, что больше, чем в первый большой день протеста 19 января. На субботу запланированы новые демонстрации, созванные восемью основными профсоюзами Франции.

Железнодорожный оператор SNCF сообщил, что во вторник железнодорожное сообщение было серьезно нарушено по всей стране, в том числе на его высокоскоростной сети. Пострадали международные линии в Британию и Швейцарию. Работа парижского метро также была нарушена.

Движение поездов во Франции по-прежнему будет нарушено в среду. Профсоюзы CGT-Cheminots и SUD-Rail во вторник вечером продлили забастовку своих членов на один день. SNCF заявила, что акция приведет к задержкам или отмене до трети скоростных поездов.

Работники нефтеперерабатывающих заводов заявили, что также планируют продолжить забастовку в среду.

Производитель электроэнергии EDF заявил, что протестное движение привело к временному сокращению поставок электроэнергии во вторник, но не вызвало отключения электроэнергии. По данным компании, на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies бастовало более половины работников.

Министерство образования сообщило, что бастовали около 13% учителей, что меньше, чем в день протеста на прошлой неделе. В трети французских регионов были запланированы школьные каникулы.

Макрон пообещал продолжить изменения, несмотря на опросы общественного мнения, свидетельствующие о растущей оппозиции. Законопроект предусматривает постепенное повышение минимального пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году и ускорит запланированную меру, которая предусматривает, что люди должны проработать не менее 43 лет, чтобы иметь право на полную пенсию.

Ожидается, что парламентские дебаты в Национальном собрании и Сенате продлятся несколько недель.