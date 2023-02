КНДР показала найбільше ядерних ракет на нічному параді

Північна Корея провела нічний парад, показавши на ньому більше міжконтинентальних балістичних ракет, ніж будь-коли раніше, і натякнувши на нову зброю на твердому паливі.

Про парад повідомили державні північнокорейські ЗМІ, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Північна Корея провела нічний військовий парад у Пхеньяні в середу, щоб відзначити 75-ту річницю заснування своєї армії. Лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній разом зі своєю дочкою, яка розглядається як можлива майбутня керівниця у спадковій диктатурі.

WATCH: #BNNNorthKorea Reports.#NorthKorea demonstrated its missile manufacturing muscle at a nighttime parade on Thursday, exhibiting more intercontinental ballistic missiles ICBMs than ever before and hinting at a new solid-fuel weapon.#Defence