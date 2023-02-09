КНДР показала найбільше ядерних ракет на нічному параді

Північна Корея провела нічний парад, показавши на ньому більше міжконтинентальних балістичних ракет, ніж будь-коли раніше, і натякнувши на нову зброю на твердому паливі.

Про парад повідомили державні північнокорейські ЗМІ, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Північна Корея провела нічний військовий парад у Пхеньяні в середу, щоб відзначити 75-ту річницю заснування своєї армії. Лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній разом зі своєю дочкою, яка розглядається як можлива майбутня керівниця у спадковій диктатурі.

WATCH: #BNNNorthKorea Reports.#NorthKorea demonstrated its missile manufacturing muscle at a nighttime parade on Thursday, exhibiting more intercontinental ballistic missiles ICBMs than ever before and hinting at a new solid-fuel weapon.#Defence — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) February 9, 2023

Пхеньян заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети продемонстрували найбільший потенціал ядерного удару Північної Кореї, додавши, що на параді також були присутні тактичні ядерні підрозділи.

Кадри, оприлюднені державними ЗМІ, показують 11 найбільших міжконтинентальних балістичних ракет КНДР Hwasong-17. Вони мають дальність, достатню для нанесення удару ядерною боєголовкою майже в будь-якій точці світу.

"Це сукупно більше пускових установок МБР, ніж ми коли-небудь бачили на північнокорейському параді", - прокоментував у Twitter Анкіт Панда з американського Фонду Карнегі.

Вперше Hwasong-17 була випробувана минулого року.

Окрім ракет Hwasong-17 на параді були прототипи або макетом нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

Більшість найбільших балістичних ракет країни використовують рідке паливо, що вимагає їх заправки паливом на місці запуску - процес, який займає багато часу.

Розробка твердопаливної МБР вже давно розглядається як ключова мета для країни, оскільки це може зробити її ядерні ракети важчими для виявлення і знищення.

Невідомо, наскільки близькою до випробувань може бути ймовірна нова ракета. Північна Корея іноді демонструє макети на парадах.