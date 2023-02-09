КНДР показала больше всего ядерных ракет на ночном параде
Четверг, 9 февраля 2023, 08:59
Северная Корея провела ночной парад, показав на нем больше межконтинентальных баллистических ракет, чем когда-либо прежде, и намекнув на новое оружие на твердом топливе.
О параде сообщили государственные северокорейские СМИ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Северная Корея провела ночной военный парад в Пхеньяне в среду, чтобы отметить 75-ю годовщину основания своей армии. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал вместе со своей дочерью, которая рассматривается как возможная будущая руководительница в наследственной диктатуре.
WATCH: #BNNNorthKorea Reports.#NorthKorea demonstrated its missile manufacturing muscle at a nighttime parade on Thursday, exhibiting more intercontinental ballistic missiles ICBMs than ever before and hinting at a new solid-fuel weapon.#Defence— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) February 9, 2023
Кадры, обнародованные государственными СМИ, показывают 11 крупнейших межконтинентальных баллистических ракет КНДР Hwasong-17. Они имеют дальность, достаточную для нанесения удара ядерной боеголовкой почти в любой точке мира.
"Это совокупно больше пусковых установок МБР, чем мы когда-либо видели на северокорейском параде", - прокомментировал в Twitter Анкит Панда из американского Фонда Карнеги.
Впервые Hwasong-17 была испытана в прошлом году.
Кроме ракет Hwasong-17 на параде были прототипы или макет новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.
Большинство крупнейших баллистических ракет страны используют жидкое топливо, что требует их заправки топливом на месте запуска - процесс, который занимает много времени.
Разработка твердотопливной МБР уже давно рассматривается как ключевая цель для страны, поскольку это может сделать ее ядерные ракеты более трудными для обнаружения и уничтожения.
Неизвестно, насколько близкой к испытаниям может быть вероятная новая ракета. Северная Корея иногда демонстрирует макеты на парадах.