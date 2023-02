КНДР показала больше всего ядерных ракет на ночном параде

Северная Корея провела ночной парад, показав на нем больше межконтинентальных баллистических ракет, чем когда-либо прежде, и намекнув на новое оружие на твердом топливе.

О параде сообщили государственные северокорейские СМИ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Северная Корея провела ночной военный парад в Пхеньяне в среду, чтобы отметить 75-ю годовщину основания своей армии. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал вместе со своей дочерью, которая рассматривается как возможная будущая руководительница в наследственной диктатуре.

