США можуть ввести санкції проти Китаю через збитий розвідувальний аеростат

Китайський аеростат, який минулого тижня було помічено в повітряному просторі США, був однозначно обладнаний пристроями для збору розвідувальних даних, і у Вашингтоні обговорюють подальші кроки у зв’язку із ситуацією.

Про це журналістам у четвер повідомив високопосадовець Державного департаменту США, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За його словами, знімки американських висотних розвідувальних літаків U-2 підтверджують, що обладнання аеростата "явно призначене для розвідувального спостереження і не відповідає обладнанню на борту метеорологічних аеростатів".

"Він мав кілька антен, зокрема антенну решітку, ймовірно, здатну збирати й визначати географічне розташування комунікацій. Він був оснащений сонячними батареями – достатньо великими, щоб виробляти енергію, необхідну для роботи декількох активних датчиків збору розвідувальної інформації", – додав посадовець.

Представник Держдепу зазначив, що, на думку США, аеростат належав Народно-визвольній армії Китаю і є частиною флотилії аеростатів, які Китай відправив у понад 40 країн на п'яти континентах для збору розвідувальної інформації.

"Ми впевнені, що виробник аеростата має прямий зв'язок з китайськими військовими", – сказав чиновник.

Він додав, що США визначають, чи вживати заходів проти китайських організацій, пов'язаних із експлуатацією аеростата – це свідчить про те, що вони можуть накласти на них відповідні санкції.

Нагадаємо, минулого тижня Пентагон повідомив, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження. Аеростат збили через кілька днів, коли він був подалі від місця проживання людей.

На цьому тлі державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю. Офіційний Пекін стверджує, що аеростат використовувався для відстеження погодних умов.