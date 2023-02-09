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У ЄС не зобов'язувались передати Україні винищувачі – Bloomberg

Четвер, 9 лютого 2023, 17:41

Лідери держав Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі в четвер не дали Володимиру Зеленському зобов’язань щодо надання бойової авіації.

Про це з посиланням на чиновника ЄС пише агенція Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

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"Європейські лідери чітко дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що вони готові надати більше військової допомоги Україні, але поки що ніхто не взяв на себе зобов'язання надати винищувачі", – зазначає видання.

Bloomberg додає, що Зеленський також планує провести зустрічі з "невеликими групами європейських лідерів" тривалістю до 30 хвилин кожна перед тим, як повернутись в Україну.

Як повідомлялось, під час пресконференції в Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що вже є певні позитивні рішення щодо передання Україні західних винищувачів, але Росії про них знати не слід.

Прем’єр Британії Ріші Сунак напередодні підтвердив, що Лондон готовий розглядати надання Україні винищувачів і рішення про навчання пілотів фактично є першим кроком до цього.

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