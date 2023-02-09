У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився

Нідерландська партія D66, що входить до урядової коаліції, запропонувала вислати з країни посла Росії після того, як Об’єднана слідча група (JIT) заявила про пряму причетність Владіміра Путіна до збиття рейсу MH17.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації NOS.

Зазначається, що D66 запропонувала нідерландському прем’єр-міністру Марку Рютте закликати своїх колег на саміті Європейського Союзу також вдатись до вислання російських послів.

Своєю чергою Рютте пояснив, що важливо тримати лінії зв'язку з Кремлем відкритими. Якщо Нідерланди вишлють російського посла з країни, Москва майже напевно зробить те ж саме з нідерландським послом.

У середу посла Росії в Нідерландах викликали до міністерства закордонних справ через справу MH17 через висновки JIT про причетність Путіна до катастрофи.

Як повідомлялось, слідча група дійшла висновку, що існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу "Бук" бойовикам "ДНР" було прийнято президентом Росії Владіміром Путіним.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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