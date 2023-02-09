В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался

Нидерландская партия D66, входящая в правительственную коалицию, предложила выслать из страны посла России после того, как Объединенная следственная группа (JIT) заявила о прямой причастности Владимира Путина к сбиванию рейса MH17.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации NOS.

Отмечается, что D66 предложила нидерландскому премьер-министру Марку Рютте призвать своих коллег на саммите Европейского Союза также прибегнуть к высылке российских послов.

В свою очередь Рютте объяснил, что важно держать линии связи с Кремлем открытыми. Если Нидерланды вышлют российского посла из страны, Москва почти наверняка сделает то же самое с нидерландским послом.

В среду посла России в Нидерландах вызвали в министерство иностранных дел из-за дела MH17 из-за выводов JIT о причастности Путина к катастрофе.

Как сообщалось, следственная группа пришла к выводу, что существуют веские основания полагать, что решение о поставках зенитно-ракетного комплекса "Бук" боевикам "ДНР" было принято президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук".

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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