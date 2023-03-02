Гендиректор МАГАТЕ підтвердив ротацію експертів на Запорізькій АЕС, яку тричі блокувала Росія

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в четвер заявив, що організація здійснила ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Радий повідомити про успішне завершення довгоочікуваної ротації місії сприяння та підтримки на Запорізькій АЕС – уже шостої за рахунком. Дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність та відданість справі, а також зусилля всіх учасників. Місія незамінна для зменшення ризику ядерної аварії", – написав Гроссі у Twitter.

Pleased to announce the successful completion of long-delayed ISAMZ rotation, now our 6th @iaeaorg expert team at 🇺🇦#ZNPP. I thank our staff for their professionalism, courage & commitment, & efforts of all involved. ISAMZ is indispensable to reduce the risk of a nuclear accident — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2023

Зазначимо, що ротація експертів змогла відбутись лише з четвертої спроби. Кілька тижнів тому Міністерство закордонних справ України поклало на Росію відповідальність за блокування цього процесу.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Україна, а також деякі країни ЄС не перший місяць закликають до запровадження санкцій проти ядерного сектора Росії, зокрема "Росатому", вказуючи на його причетність до окупації Запорізької атомної електростанції.