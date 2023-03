Гендиректор МАГАТЕ підтвердив ротацію експертів на Запорізькій АЕС, яку тричі блокувала Росія

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в четвер заявив, що організація здійснила ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Радий повідомити про успішне завершення довгоочікуваної ротації місії сприяння та підтримки на Запорізькій АЕС – уже шостої за рахунком. Дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність та відданість справі, а також зусилля всіх учасників. Місія незамінна для зменшення ризику ядерної аварії", – написав Гроссі у Twitter.

Pleased to announce the successful completion of long-delayed ISAMZ rotation, now our 6th @iaeaorg expert team at 🇺🇦#ZNPP. I thank our staff for their professionalism, courage & commitment, & efforts of all involved. ISAMZ is indispensable to reduce the risk of a nuclear accident