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Гендиректор МАГАТЕ підтвердив ротацію експертів на Запорізькій АЕС, яку тричі блокувала Росія

Четвер, 2 березня 2023, 17:57

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в четвер заявив, що організація здійснила ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Радий повідомити про успішне завершення довгоочікуваної ротації місії сприяння та підтримки на Запорізькій АЕС – уже шостої за рахунком. Дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність та відданість справі, а також зусилля всіх учасників. Місія незамінна для зменшення ризику ядерної аварії", – написав Гроссі у Twitter.

Зазначимо, що ротація експертів змогла відбутись лише з четвертої спроби. Кілька тижнів тому Міністерство закордонних справ України поклало на Росію відповідальність за блокування цього процесу.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Україна, а також деякі країни ЄС не перший місяць закликають до запровадження санкцій проти ядерного сектора Росії, зокрема "Росатому", вказуючи на його причетність до окупації Запорізької атомної електростанції.

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