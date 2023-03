Гендиректор МАГАТЭ подтвердил ротацию экспертов на Запорожской АЭС, которую трижды блокировала Россия

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг заявил, что организация провела ротацию экспертов на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад сообщить об успешном завершении долгожданной ротации миссии содействия и поддержки на Запорожской АЭС - уже шестой по счету. Спасибо нашим сотрудникам за их профессионализм, мужество и преданность делу, а также усилия всех участников. Миссия незаменима для уменьшения риска ядерной аварии", - написал Гросси в Twitter.

Pleased to announce the successful completion of long-delayed ISAMZ rotation, now our 6th @iaeaorg expert team at 🇺🇦#ZNPP. I thank our staff for their professionalism, courage & commitment, & efforts of all involved. ISAMZ is indispensable to reduce the risk of a nuclear accident