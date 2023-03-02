Гендиректор МАГАТЭ подтвердил ротацию экспертов на Запорожской АЭС, которую трижды блокировала Россия

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг заявил, что организация провела ротацию экспертов на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Рад сообщить об успешном завершении долгожданной ротации миссии содействия и поддержки на Запорожской АЭС - уже шестой по счету. Спасибо нашим сотрудникам за их профессионализм, мужество и преданность делу, а также усилия всех участников. Миссия незаменима для уменьшения риска ядерной аварии", - написал Гросси в Twitter.

Pleased to announce the successful completion of long-delayed ISAMZ rotation, now our 6th @iaeaorg expert team at 🇺🇦#ZNPP. I thank our staff for their professionalism, courage & commitment, & efforts of all involved. ISAMZ is indispensable to reduce the risk of a nuclear accident — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2023

Отметим, что ротация экспертов смогла состояться только с четвертой попытки. Несколько недель назад Министерство иностранных дел Украины возложило на Россию ответственность за блокирование этого процесса.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси с тех пор проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

Украина, а также некоторые страны ЕС не первый месяц призывают к введению санкций против ядерного сектора России, в частности "Росатома", указывая на его причастность к оккупации Запорожской атомной электростанции.