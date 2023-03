Естонія: Погоджений у ЄС план передбачає постачання Україні 1 млн снарядів 

Прем’єрка Естонії Кая Каллас підтвердила, що погоджений міністрами Євросоюзу в понеділок план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів.

Як пише "Європейська правда", про це Каллас заявила у своєму Twitter.

Прем’єрка нагадала, що з ініціативою спільної закупівлі для України 1 млн боєприпасів виступила Естонія.

"Рада, що міністри закордонних справ та оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку", - зазначила Кая Каллас.

#Ukraine needs ammunition and has asked for it.



I proposed #EU member states jointly procure 1 million shells for Ukraine.



Glad that EU foreign and defence ministers approved the initiative today.



This helps to ramp up European defence industry and boost our security