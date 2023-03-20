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Естонія: Погоджений у ЄС план передбачає постачання Україні 1 млн снарядів 

Понеділок, 20 березня 2023, 15:30

Прем’єрка Естонії Кая Каллас підтвердила, що погоджений міністрами Євросоюзу в понеділок план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів. 

Як пише "Європейська правда", про це Каллас заявила у своєму Twitter.

Прем’єрка нагадала, що з ініціативою спільної закупівлі для України 1 млн боєприпасів виступила Естонія.

"Рада, що міністри закордонних справ та оборони країн ЄС сьогодні погодили ініціативу. Це допоможе наростити виробництво європейського оборонно-промислового комплексу та підвищити нашу безпеку", - зазначила Кая Каллас. 

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур окремо підтвердив, що на зустрічі у понеділок міністри ЄС досягли політичного консенсусу щодо відправки в Україну 1 мільйона снарядів калібру 155 мм, пише The Guardian.

Боєприпаси будуть відправлені протягом 12 місяців, сказав Певкур. Він додав, що залишилось погодити багато деталей, але  "найважливіше, що ми завершили ці переговори, і це показує мені одне: якщо є бажання, то є шлях".

Раніше неофіційно стало відомо, що на засіданні Ради ЄС міністри досягли згоди щодо ініціативи спільного постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів. 

Головний дипломат ЄС перед тим публічно розповідав, що йдеться про план з трьома напрямками на загальну суму 2 млрд євро. Його мета, по-перше - це збільшення постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ; по-друге, запровадження спільних закупівель європейських держав та прискорення їхніх темпів для поповнення власних запасів; по-третє - швидке нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

Європейські дипломати у коментарі dpa повідомляли, що ініціатива передбачає постачання Україні 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який брав участь у засіданні дистанційно, наголосив, що артилерійські боєприпаси є найпершим пріоритетом і від обсягів та темпів постачань напряму залежить збереження життів українців. 

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