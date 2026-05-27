Президент Чехії розкритикував уряд за скорочення ініціативи з постачання боєприпасів

Президент Чехії Петр Павел розкритикував уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша за скорочення фінансування закупівлі боєприпасів для України.

Про це він сказав під час візиту до Естонії, пише Seznamzpravy, передає "Європейська правда".

Павел назвав Росію "найбільш безпосередньою загрозою" як для Чехії, так і для Естонії.

"Нинішній російський режим розуміє мову сили та впевненості в собі", – сказав він.

За його словами, необхідно чітко продемонструвати, що НАТО не дозволить РФ порушувати повітряний простір чи здійснювати вторгнення на територію Альянсу.

"Ми не дозволимо Росії окупувати жодного сантиметра нашої території", – наголосив чеський президент.

Під час промови він розкритикував уряд Бабіша за скорочення фінансування закупівлі боєприпасів для України. Павел попередив, що зменшення підтримки цього проєкту є поганим сигналом.

"Це не є хорошим сигналом", – сказав він.

Він додав, що чеська ініціатива залишається єдиним механізмом, здатним забезпечити Україну необхідними боєприпасами великого калібру у значних кількостях.

"Коли країни бачать небажання інших робити внески, їхня власна готовність поступово згасає", – додав Павел.

Відомо, що до вступу на посаду прем'єра Чехії Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Однак згодом він заявляв, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави.

Проведене у лютому опитування показувало, що ​​близько 62% громадян Чехії підтримує продовження ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Своєю чергою в НАТО говорили, що так звана "чеська ініціатива", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, знайшла суттєво більше снарядів, ніж очікувалося.