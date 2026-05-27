Канада купить шведські літаки Saab замість американських Boeing

Канада у середу, 27 травня, оголосила про плани придбати парк літаків раннього попередження у шведської компанії Saab замість конкурентної пропозиції від американського виробника Boeing.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час спілкування із журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Карні повідомив, що Канада обере Saab GlobalEye, який базується на літаку Bombardier Global 6500. Літак Boeing E-7 Wedgetail, який зазнав затримок і перевитрат коштів, також був у списку претендентів.

"Цей крок зміцнює стратегічну автономію Канади, створює робочі місця в країні та посилює позиції Канади як світового лідера. Крім того, це продукт, якому віддають перевагу багато партнерів Канади, зокрема Франція, Швеція та ОАЕ", – заявив прем’єр Канади.

Компанія Saab також претендує на продаж Канаді частини своїх винищувачів Gripen.

Канада має угоду про купівлю 88 літаків F-35 у компанії Lockheed-Martin, але після того, як США ввели мита на ключові канадські товари, Карні попросив військових дослідити, чи можна скоротити замовлення та придбати літаки в іншого виробника. Уряд ще не оголосив рішення.

У квітні президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається вторгатися до Канади, хоча раніше неодноразово погрожував перетворити цю країну на "51-й штат" США.