Фінляндія розкрила багаторічний картель на ринку диких ягід

У Фінляндії викрили картель, який діяв протягом десяти років серед компаній, що закуповували дикі ягоди у збирачів у лісах та болотах.

Про це заявило Фінське управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Фінське управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів заявило, що чотири компанії узгоджували ціни на дикі ягоди та обмінювалися ринковою інформацією за допомогою телефонних дзвінків, текстових повідомлень та у WhatsApp.

Воно запропонувало накласти штрафи на суму близько 9,4 млн євро. Антимонопольний орган звернувся до Суду з питань ринку з проханням накласти штрафи на Arctic International Oy, Kaskein Marja Oy, Marja Bothnia Berries Oy та Polarica AB за картель, що діяв з 2013 по 2023 рік.

П’ята компанія, Kiantama Oy, може уникнути штрафу, оскільки співпрацювала з органом.

Дикі чорниці, брусниця та морошка широко використовуються у харчовій та косметичній промисловостях Фінляндії завдяки цілій низці задокументованих корисних властивостей для здоров’я, таких як антиоксиданти, що зменшують запалення.

Щороку сотні збирачів ягід приїжджають до Фінляндії з Таїланду на сезон збору врожаю.

У 2020 році уряд Фінляндії запровадив обмеження на в'їзд для збирачів лісових ягід з країн, які не входять до ЄС, і мали погану епідеміологічну ситуацію.