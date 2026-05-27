22 жителям Криту висунули звинувачення у справі про шахрайство з аграрними субсидіями ЄС

Європейські прокурори в Афінах висунули в середу кримінальні звинувачення проти 22 осіб з південного острова Крит за ймовірну причетність до скандалу з сільськогосподарськими субсидіями Європейського Союзу, який сколихнув Грецію та поставив у незручне становище консервативний уряд.

Підозрюваних спершу доставили до порту Пірей, а потім відвезли до грецького відділення Європейської прокуратури для допиту.

Їх офіційно звинуватили у ймовірних злочинах, зокрема у членстві в злочинній організації з метою вчинення численних шахрайств та махінаціях із субсидіями, що коштувало ЄС та грецькій державній скарбниці понад 120 000 євро.

Підозрюваних звинувачують у шахрайському отриманні сільськогосподарських субсидій ЄС через агентство OPEKEPE, яке відповідало за розподіл коштів у Греції.

Вважається, що десятки людей подали заявки на субсидії за фіктивну сільськогосподарську діяльність на землях, якими вони не володіли і не орендували.

Скандал також набув політичного характеру після того, як Європейська прокуратура спробувала провести розслідування щодо законодавців та колишніх членів уряду з керівної консервативної партії "Нова демократія". Усі вони заперечують свою провину.

22 особи, яким у середу було висунуто звинувачення, нібито входять до мережі, ліквідованої поліцейським підрозділом з боротьби з організованою злочинністю. У справі фігурують 138 осіб.

Влада також заморозила банківські рахунки 18 осіб, пов’язаних із розслідуванням. Слідчі оцінюють ймовірний фінансовий збиток у близько 3 млн євро та перевіряють, чи подавалися фальшиві заяви в інших регіонах країни.

Тим часом очікується, що ще 17 підозрюваних, затриманих 26 травня у різних регіонах Греції за підозрою у шахрайстві з субсидіями OPEKEPE, також будуть доставлені до офісу Європейської прокуратури в Афінах.

У 2025 році Європейський Союз наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.