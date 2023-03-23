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Польські ЗМІ дізналися, хто може стати новим послом в Україні

Четвер, 23 березня 2023, 08:51

Новим послом Польщі в Україні замість Бартоша Ціхоцького може стати Ярослав Гузи.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією журналістів, на нового посла в Україні розглядають кандидатуру експерта Ярослава Гузи, який досі не працював на дипломатичних посадах. 

У вівторок зі слів представника канцелярії президента Польщі Марчина Пшидача стало відомо, що Бартош Ціхоцький цього року залишить посаду посла в Україні. Посли зазвичай працюють на посаді 4-5 років, а Ціхоцький є послом в Україні з 2019 року. 

Неофіційно журналісти дізналися, що ротація скоріш за все відбудеться влітку і основною причиною для цього є "організаційні і сімейні обставини". 

68-річний Ярослав Гузи не є кар’єрним дипломатом. Він навчався на історії і соціології у Ягеллонському університеті, був активним учасником студентських рухів та через свою активістську діяльність був під наглядом спецслужб і протягом року був інтернований. 

У 1988-1991 роках Гузи навчався у Єльському університеті та пройшов стажування у Конгресі, а з 1991 року повернувся до Польщі на посаду радника міністра оборони, далі був членом "Руху за Республіку Польську", членом ради Польського атлантичного кулуб, ради співпраці з Тихоокеанським регіоном. В останні роки Ярослав Гузи працював експертом-міжнародником в агентстві PAP. Також зазначають, що його дружина - засновниця та головред "Белсату" Агнєшка Ромашевська-Гуза.  

Чинний посол Бартош Ціхоцький особливо прославився тим, що - наскільки відомо - чи не єдиним серед послів членів ЄС і НАТО не виїхав з Києва у перші дні й тижні війни. 

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Польща

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