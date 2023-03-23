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Польские СМИ узнали, кто может стать новым послом в Украине

Четверг, 23 марта 2023, 08:51

Новым послом Польши в Украине вместо Бартоша Цихоцкого может стать Ярослав Гузы.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По информации журналистов, на нового посла в Украине рассматривают кандидатуру эксперта Ярослава Гузы, который до сих пор не работал на дипломатических должностях.

Во вторник со слов представителя канцелярии президента Польши Марчина Пшидача стало известно, что Бартош Цихоцкий в этом году покинет пост посла в Украине. Послы обычно работают на должности 4-5 лет, а Цихоцкий является послом в Украине с 2019 года.

Неофициально журналисты узнали, что ротация скорее всего состоится летом и основной причиной для этого являются "организационные и семейные обстоятельства".

68-летний Ярослав Гузы не является карьерным дипломатом. Он учился на истории и социологии в Ягеллонском университете, был активным участником студенческих движений и из-за своей активистской деятельности был под наблюдением спецслужб и в течение года был интернирован.

В 1988-1991 годах Гузы учился в Йельском университете и прошел стажировку в Конгрессе, а с 1991 года вернулся в Польшу на должность советника министра обороны, далее был членом "Движения за Республику Польскую", членом совета Польского атлантического клуба, совета сотрудничества с Тихоокеанским регионом. В последние годы Ярослав Гузы работал экспертом-международником в агентстве PAP. Также отмечают, что его жена - основательница и главред "Белсата" Агнешка Ромашевская-Гузы.

Действующий посол Бартош Цихоцкий особенно прославился тем, что - насколько известно - едва ли не единственным среди послов членов ЕС и НАТО не выехал из Киева в первые дни и недели войны.

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