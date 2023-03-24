У Польщі шахтарі вийшли на протест проти планів ЄС обмежити викиди метану

Кілька сотень протестувальників зібрались на протест у Варшаві проти планів ЄС обмежити викиди метану з шахт.

Про акцію, як пише "Європейська правда", повідомила польська радіостанція RMF FM.

Шахтарі зібралися перед будівлею представництва Європейської комісії у польській столиці, оскільки виступають проти ухвали ЄС про обмеження викидів метану.

Протестувальники у Варшаві спалюють символічну труну з портретом президентки Єврокомісії фото: facebook-сторінка Komisja Krajowa WZZ "Sierpień 80"

Протестувальники зібралися з різних населених пунктів країни, зокрема, з Белхатува, Руди Сілезької, Мисловіце. Вони наголошують, що сьогодні борються не лише за свої робочі місця.

"Ми тут, щоб директива не пройшла, щоб вугілля не закінчилося – щоб Варшава не замерзла, щоб була електрика для електромобілів, щоб ми не плакали. Ми боремося за енергетичну незалежність", – сказав один із демонстрантів.

Протестувальники наголошують, що з польських шахт щороку виходять сотні тисяч тонн метану, тому нові обмеження ЄС можуть загрожувати польській промисловості.

Польща викидає найбільше метану в Європейському Союзі, що пов'язано з великою кількістю кам'яного вугілля, яке видобувають у країні.

На кожну тисячу тонн видобутого у Польщі вугілля припадає понад 9 тонн викидів метану. Зміни, які пропонує Брюссель, передбачають, що до 2027 року шахти повинні будуть викидати до 5 тонн метану на тисячу тонн кам'яного чи бурого вугілля. У 2031 році ця межа знизиться до 3 тонн.

Шахтарі кажуть, що без закриття більшості шахт досягти поставленої мети неможливо.

Метан - один з парникових газів, який має більшу здатність утримувати тепло, ніж вуглекислий газ, тому він набагато сильніше сприяє потеплінню клімату. Він також сильно забруднює повітря. За оцінками, людська діяльність спричиняє до 60% викидів метану.

Нагадаємо, у 2020 році представники польського уряду і профспілки шахтарів досягли домовленості щодо трансформації гірничої промисловості, за якими остання вугільна шахта в країні закриється в 2049 році.