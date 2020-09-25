У Польщі домовились про закриття останньої вугільної шахти в 2049 році

Представники польського уряду і профспілки шахтарів досягли домовленості щодо трансформації гірничої промисловості, за якими остання вугільна шахта в країні закриється в 2049 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ми вибрали німецьку модель", - сказав глава сілезько-домбровської профспілки "Солідарність" Домінік Колож.

"Ми враховуємо реалії", - заявив своєю чергою заступник міністра держактивів Артур Собонь, який очолює урядову делегацію. За його словами, потрібен час, щоб остання тонна вугілля вийшла з польської шахти.

Укладення угоди означає, що шахтарі закінчують свій підземний протест. Анонсована на п'ятницю велика демонстрація шахтарів в Руді Сілезькій була скасована.

Раніше урядова делегація і профспілки визначили, що процес трансформації видобутку і відходу від вугілля в енергетиці повинен бути довгостроковим, а шахтарі повинні мати гарантію роботи на шахтах до виходу на пенсію.

Однак спірним моментом був час роботи окремих шахт.

Сторони повинні були повернутися до переговорів у п'ятницю опівдні, однак, як неофіційно повідомляють представники обох сторін, вже до призначеного часу зустрічі вдалося узгодити спірні питання.

Угода повинна покласти край триваючому з понеділка підземному протесту на шахтах Польської гірської групи.

Угоду щодо відмови від вугільної енергетики у Польщі ще має затвердити Єврокомісія.