В Польше шахтеры вышли на протест против планов ЕС ограничить выбросы метана

Несколько сотен человек собрались на протест в Варшаве против планов ЕС ограничить выбросы метана из шахт.

Об акции, как пишет "Европейская правда", сообщила польская радиостанция RMF FM.

Шахтеры собрались перед зданием представительства Европейской комиссии в польской столице, поскольку выступают против постановления ЕС об ограничении выбросов метана.

Протестующие в Варшаве сжигают символический гроб с портретом президента Еврокомиссии фото: facebook-сторінка Komisja Krajowa WZZ "Sierpień 80"

Протестующие съехались из разных населенных пунктов страны, в частности из Белхатува, Руды Силезской, Мысловице. Они отмечают, что сегодня борются не только за свои рабочие места.

"Мы здесь, чтобы директива не прошла, чтобы уголь не закончился - чтобы Варшава не замерзла, чтобы было электричество для электромобилей, чтобы мы не плакали. Мы боремся за энергетическую независимость", - сказал один из демонстрантов.

Протестующие отмечают, что из польских шахт ежегодно выходит сотни тысяч тонн метана, поэтому новые ограничения ЕС могут угрожать польской промышленности.

Польша выбрасывает больше всего метана в Европейском Союзе, что связано с большим количеством каменного угля, добываемого в стране.

На каждую тысячу тонн добытого в Польше угля приходится более 9 тонн выбросов метана. Изменения, которые предлагает Брюссель, предусматривают, что к 2027 году шахты должны будут выбрасывать до 5 тонн метана на тысячу тонн каменного или бурого угля. В 2031 году этот предел снизится до 3 тонн.

Шахтеры говорят, что без закрытия большинства шахт достичь поставленной цели невозможно.

Метан - один из парниковых газов, который обладает большей способностью удерживать тепло, чем углекислый газ, поэтому он гораздо сильнее способствует потеплению климата. Он также сильно загрязняет воздух. По оценкам, человеческая деятельность вызывает до 60% выбросов метана.

Напомним, в 2020 году представители польского правительства и профсоюза шахтеров достигли договоренности по трансформации горной промышленности, по которым последняя угольная шахта в стране закроется в 2049 году.