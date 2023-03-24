Уряд заявив про виконання 72% зобов'язань за Угодою про асоціацію Україна-ЄС 

Уряд представив звіт про виконання Угоди про асоціацію за 2022 рік, який стверджує, що Україна виконала 72% зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС.

Звіт оприлюднений на "Урядовому порталі", повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі звітом, наразі Україна виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених Угодою, яка є важливим елементом інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Загальний прогрес виконання Угоди за 2022 рік збільшився на 9%.

За 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань демонструють такі показники: Кабінет міністрів виконав 70% заходів, а також 1% в процесі виконання, Верховна рада – 61% заходів. Інші органи державної влади виконали 59% заходів.

Прогрес виконання зобов'язань за Угодою про асоціацію зріс до 72% джерело: урядовий портал

Найбільшого прогресу, згідно зі звітом, Україна досягла у таких сферах: інтелектуальна власність – 94%, управління державними фінансами – 90%, статистика та обмін інформацією – 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини – 91%, гуманітарна політика – 91%.

Сфера інтелектуальної власності демонструє найкращий показник джерело: урядовий портал

Найгірший прогрес виконання - у сферах захисту прав споживачів (48%) та фінансового співробітництва і боротьби із шахрайством (24%).

Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством найбільше потребує реалізації джерело: урядовий портал

"Попри повномасштабну війну, ми продовжили активний процес адаптації українського законодавства до права ЄС. Представлений звіт є результатом великої командної роботи міністерств, парламенту та інших органів влади, плануємо і надалі зберігати високу динаміку євроінтеграційних процесів", – прокоментувала віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона додала, що органи влади завершують виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством. Також запущена процедура перевірки українського законодавства на відповідність праву ЄС.

"Ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап – перемовини про членство в ЄС", - запевнила Стефанішина.

Нагадаємо, у липні 2022 року Європейський Союз опублікував щорічний звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію, в якому позитивно оцінив кроки Києва на шляху до європейської інтеграції до початку війни.