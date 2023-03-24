Правительство заявило о выполнении 72% обязательств по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС

Правительство представило отчет о выполнении Соглашения об ассоциации за 2022 год, который утверждает, что Украина выполнила 72% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Отчет обнародован на "Правительственном портале", сообщает "Европейская правда".

Согласно отчету, Украина выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением, которое является важным элементом интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Общий прогресс выполнения Соглашения за 2022 год увеличился на 9%.

За 2014-2022 годы главные исполнители обязательств демонстрируют следующие показатели: Кабинет министров выполнил 70% мероприятий, а также 1% в процессе выполнения, Верховная рада - 61% мероприятий. Другие органы государственной власти выполнили 59% мероприятий.

Прогресс выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации вырос до 72% ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ

Наибольшего прогресса, согласно отчету, Украина достигла в следующих сферах: интеллектуальная собственность - 94%, управление государственными финансами - 90%, статистика и обмен информацией - 96%, юстиция, свобода, безопасность, права человека - 91%, гуманитарная политика - 91%.

Сфера интеллектуальной собственности демонстрирует наилучший показатель ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ

Худший прогресс выполнения - в сферах защиты прав потребителей (48%) и финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%).

Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством больше всего нуждаются в реализации ИСТОЧНИК: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ

"Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжили активный процесс адаптации украинского законодательства к праву ЕС. Представленный отчет является результатом большой командной работы министерств, парламента и других органов власти, планируем и в дальнейшем сохранять высокую динамику евроинтеграционных процессов", - прокомментировала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она добавила, что органы власти завершают выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством. Также запущена процедура проверки украинского законодательства на соответствие праву ЕС.

"Эти все параллельные процессы призваны ускорить следующий этап - переговоры о членстве в ЕС", - заверила Стефанишина.

Напомним, в июле 2022 года Европейский Союз опубликовал ежегодный отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, в котором позитивно оценил шаги Киева на пути к европейской интеграции до начала войны.