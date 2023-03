Глави МЗС України і Британії побилися об заклад перед футбольним матчем збірних

Міністри закордонних справ Україні і Британії посперечалися на пляшку вина, зробивши ставку кожен на перемогу своєї команди у футбольному матчі збірних в неділю ввечері.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дмитро Кулеба та Джеймс Клеверлі побилися об заклад у Twitter незадовго перед футбольним матчем між українською та англійською збірними, який розпочнеться о 19:00 у неділю, 26 березня.

Глава МЗС Британії опублікував у Twitter згадку про минулий матч між Україною та Англією і поцікавився в українського колеги, чи буде він знову вболівати за Англію. Клеверлі, разом з тим, побажав успіху обом командам.

Memories from the last time England and Ukraine came together for football.



You'll be cheering for England again right, @DmytroKuleba?



Best of luck @England and @uafukraine today 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/4CwEsGkDFD