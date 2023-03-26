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Глави МЗС України і Британії побилися об заклад перед футбольним матчем збірних

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Неділя, 26 березня 2023, 18:48

Міністри закордонних справ Україні і Британії посперечалися на пляшку вина, зробивши ставку кожен на перемогу своєї команди у футбольному матчі збірних в неділю ввечері.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дмитро Кулеба та Джеймс Клеверлі побилися об заклад у Twitter незадовго перед футбольним матчем між українською та англійською збірними, який розпочнеться о 19:00 у неділю, 26 березня.

Глава МЗС Британії опублікував у Twitter згадку про минулий матч між Україною та Англією і поцікавився в українського колеги, чи буде він знову вболівати за Англію. Клеверлі, разом з тим, побажав успіху обом командам. 

У відповідь український міністр запропонував: якщо сьогодні виграє Англія, то Кулеба винен Клеверлі пляшку українського вина. Якщо ж виграє Україна, Клеверлі пригостить Кулебу пляшкою вина з Англії.

"Згода, друже. Нехай переможе найсильніша команда!" - відреагував британський міністр українською мовою.

"По руках. І згодом, одного дня, піднімемо келих за нашу спільну Перемогу", - відповів Кулеба.

Востаннє двоє дипломатів разом дивилися футбол у Бухаресті чотири місяці тому, де вони перебували для участі у міністерській зустрічі країн НАТО.

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