Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Главы МИД Украины и Британии поспорили перед футбольным матчем сборных

фото
Воскресенье, 26 марта 2023, 18:48

Министры иностранных дел Украины и Великобритании поспорили на бутылку вина, сделав ставку каждый на победу своей команды в футбольном матче сборных в воскресенье вечером.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба и Джеймс Клеверли поспорили в Twitter незадолго перед футбольным матчем между украинской и английской сборными, который начнется в 19:00 в воскресенье, 26 марта.

Глава МИД Британии опубликовал в Twitter упоминание о прошлом матче между Украиной и Англией и поинтересовался у украинского коллеги, будет ли он снова болеть за Англию. Клеверли, вместе с тем, пожелал успеха обеим командам.

В ответ украинский министр предложил: если сегодня выиграет Англия, то Кулеба должен Клеверли бутылку украинского вина. Если же выиграет Украина, Клеверли угостит Кулебу бутылкой вина из Англии.

"Согласен, друг. Пусть победит сильнейшая команда!" - отреагировал британский министр на украинском языке.

"По рукам. И впоследствии, однажды, поднимем бокал за нашу общую Победу", - ответил Кулеба.

Последний раз двое дипломатов вместе смотрели футбол в Бухаресте четыре месяца назад, где они находились для участия в министерской встрече стран НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Недооцененный союзник: почему "русофобия" Румынии так и не сделала ее близким другом Украины

Территориальные претензии, которые часто рассматривались в Украине как ключевое препятствие союзничеству с Румынией, уже не имеют поддержки в румынском обществе (укр.)
24 марта 2023 — Сергей Герасимчук, для Европейской правды

Прочь из черного списка: как Украина доказала Европе, что борется с коррупцией во время войны

Отчет, который мог стать настоящей имиджевой катастрофой для Украины, в прошлом году остался практически незамеченным. Но во время большой войны Украина показала неожиданный прогресс... (укр.)
24 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Суд подтвердил право ЕвроПравды писать о Филипчуке и его сотрудничестве с россиянами

"Европейская правда" продолжит выполнять общественно важную миссию, даже когда это раздражает героев публикаций – аж до судебных исков против нас (укр.)
24 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда