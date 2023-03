Главы МИД Украины и Британии поспорили перед футбольным матчем сборных

Министры иностранных дел Украины и Великобритании поспорили на бутылку вина, сделав ставку каждый на победу своей команды в футбольном матче сборных в воскресенье вечером.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба и Джеймс Клеверли поспорили в Twitter незадолго перед футбольным матчем между украинской и английской сборными, который начнется в 19:00 в воскресенье, 26 марта.

Глава МИД Британии опубликовал в Twitter упоминание о прошлом матче между Украиной и Англией и поинтересовался у украинского коллеги, будет ли он снова болеть за Англию. Клеверли, вместе с тем, пожелал успеха обеим командам.

Memories from the last time England and Ukraine came together for football.



You'll be cheering for England again right, @DmytroKuleba?



Best of luck @England and @uafukraine today 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/4CwEsGkDFD