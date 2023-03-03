Байден і Шольц зустрілись в Білому домі і пообіцяли продовжувати підтримку України

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися в п'ятницю в Білому домі, де обидва лідери високо оцінили підтримку України країнами один одного.

Про це повідомляє Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Ви активізувалися і надали критично важливу військову підтримку, і ви знаєте, я б сказав, що крім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою. І ви стали рушієм історичних змін у себе вдома - збільшення витрат на оборону і диверсифікація від російських джерел енергії - я знаю, що це було нелегко, дуже важко для вас", - сказав Байден, зазначивши, що вони рухалися "пліч-о-пліч" у підтримці Києва.

Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу миру, яка походить від вторгнення Росії в Україну, і дуже важливо, що ми діяли разом, що ми організувалися і зробили все можливе, щоб ми могли надавати необхідну підтримку Україні протягом усього цього часу", - сказав Шольц.

На початку цього року Німеччина і США не могли дійти згоди щодо відправки танків в Україну, але обидві країни зрештою оголосили про плани відправити важку техніку після інтенсивного тиску на Берлін і тривалої дипломатії між Берліном, Вашингтоном та іншими європейськими союзниками.

Нагадаємо, США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць і Bradley та інше обладнання.