Байден и Шольц встретились в Белом доме и пообещали продолжать поддержку Украины

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в пятницу в Белом доме, где оба лидера высоко оценили поддержку Украины странами друг друга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку, и вы знаете, я бы сказал, что кроме вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы предоставили украинцам, была глубокой. И вы стали двигателем исторических изменений у себя дома - увеличение расходов на оборону и диверсификация от российских источников энергии - я знаю, что это было нелегко, очень трудно для вас", - сказал Байден, отметив, что они двигались "бок о бок" в поддержке Киева.

Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, которая исходит от вторжения России в Украину, и очень важно, что мы действовали вместе, что мы организовались и сделали все возможное, чтобы мы могли оказывать необходимую поддержку Украине в течение всего этого времени", - сказал Шольц.

В начале этого года Германия и США не могли прийти к согласию относительно отправки танков в Украину, но обе страны в конце концов объявили о планах отправить тяжелую технику после интенсивного давления на Берлин и длительной дипломатии между Берлином, Вашингтоном и другими европейскими союзниками.

Напомним, США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн долларов, в который войдут боеприпасы к HIMARS, гаубицам и Bradley и другое оборудование.