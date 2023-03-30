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Німеччина відзвітувала про чергову передану Україні допомогу включно з Leopard 2 i Marder

Четвер, 30 березня 2023, 18:20

В уряді Німеччини повідомили про останню партію переданої Україні військової допомоги, включно з танками Leopard 2 і БМП Marder.

Як інформує "Європейська правда", про це свідчить оновлення списку переданої Україні допомоги на сайті уряду. 

Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК. 

Окрім того, у списку:

  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);
  • два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);
  • ще 24 вантажівки  Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом – вже 52);
  • ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно - вже 160 тисяч);
  • 103 тисячі турнікетів.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков показав німецькі БМП Marder, які вже прибули в Україну, та проїхав на одному з них.

29 березня бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит федеральних міністерств оборони та внутрішніх справ Німеччини про виділення ще 12 мільярдів євро на військову підтримку для України.

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Німеччина

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