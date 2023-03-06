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ЕС пока не видит доказательств, что Китай рассматривает поставку оружия России

Понедельник, 6 марта 2023, 07:38

Европейский Союз пока не видит "никаких доказательств", которые бы свидетельствовали о том, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России для войны в Украине.

Об этом заявила 5 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFERL.

Говоря о санкциях против Китая в случае таких поставок, фон дер Ляйен добавила, что это "гипотетический вопрос, на который можно ответить, только если он станет реальностью и фактом".

Фон дер Ляйен выступала вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом на востоке Германии.

"Мы все согласны с тем, что не должно быть никаких поставок оружия", - сказал Шольц.

В пятницу официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Китай все еще может пойти на эскалационный шаг и предоставить летальную военную помощь России.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не отправлять оружие России и попросил Пекин оказать давление на Москву, чтобы она вывела свои войска из Украины.

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Урсула фон дер Ляйен Китай Война с РФ

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