ЕС пока не видит доказательств, что Китай рассматривает поставку оружия России

Европейский Союз пока не видит "никаких доказательств", которые бы свидетельствовали о том, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России для войны в Украине.

Об этом заявила 5 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFERL.

Говоря о санкциях против Китая в случае таких поставок, фон дер Ляйен добавила, что это "гипотетический вопрос, на который можно ответить, только если он станет реальностью и фактом".

Фон дер Ляйен выступала вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом на востоке Германии.

"Мы все согласны с тем, что не должно быть никаких поставок оружия", - сказал Шольц.

В пятницу официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Китай все еще может пойти на эскалационный шаг и предоставить летальную военную помощь России.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не отправлять оружие России и попросил Пекин оказать давление на Москву, чтобы она вывела свои войска из Украины.