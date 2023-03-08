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У Литві пропонують ухвалити окремий закон про візові обмеження для росіян і білорусів

Середа, 8 березня 2023, 18:09

Уряд Литви в середу запропонував ухвалити окремий закон із закріпленими обмеженнями щодо громадян Росії та Білорусі через повномасштабну агресію проти України – наразі вони діють у межах указу про надзвичайний стан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію BNS.

У Литві ще з часів міграційної кризи на кордоні з Білоруссю діє надзвичайний стан, який схвалює парламент. Указ про надзвичайний стан передбачає більш жорсткі процедури видачі всіх документів росіянам і білорусам – заяви на отримання цих документів не приймаються.

Також указ забороняє в'їзд до Литви громадянам Росії; винятки стосуються дипломатів, дисидентів, працівників транспортних компаній, членів сімей громадян ЄС, а також росіян із дозволом на проживання або довгостроковими національними візами країн Шенгенської зони.

Наразі надзвичайний стан у Литві діє до 16 березня, але існує ймовірність, що його не будуть продовжувати, якщо Сейм країни ухвалить окремий закон щодо мігрантів. У результаті санкції проти громадян РФ і Білорусі втратять чинність і потребуватимуть окремого запровадження.

Заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене повідомила BNS, що метою ініціативи є створення "національного режиму санкцій". Він не поширюватиметься на юридичних осіб, оскільки рішення про економічні санкції ухвалюються на рівні ЄС.

Уряд Литви звернувся до парламенту країни з проханням розглянути це питання в терміновому порядку.

Зараз міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити надзвичайний стан у Литві до 17 квітня цього року. Слід зазначити, що раніше Литва продовжувала надзвичайний стан у зв'язку з війною в Україні строком на три місяці.

Востаннє надзвичайний стан продовжували на початку грудня.

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Литва Війна з РФ

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