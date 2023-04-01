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П'ять країн ЄС закликають Брюссель купити українське зерно, яке в них накопичилось

Субота, 1 квітня 2023, 08:09

Лідери п'яти країн-членів Європейського Союзу, які допомагають транзиту української сільськогосподарської продукції до третіх країн, закликали ЄС вжити заходів у зв'язку з перенасиченням, яке виникло через те, що товари не потрапляють до пунктів призначення.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністри Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії у п'ятницю направили листа до Європейської комісії та її голови Урсули фон дер Ляєн, в якому зазначили, що канали, призначені для доставки української продукції до пунктів призначення, не працюють так, як очікувалося.

Вони звернулися до Брюсселя з проханням розглянути можливість термінової закупівлі 27 країнами-членами союзу надлишків продукції, а також виділити кошти для якнайшвидшого розвитку транспортної та складської інфраструктури.

Вони зазначили, що особливо безпрецедентним є приплив "зерна, олійного насіння, яєць, м'яса птиці, цукру, яблучного соку, яблук, ягід, борошна, меду та локшини".

"Ми закликаємо Комісію проаналізувати можливість закупівлі надлишків зерна у країн-членів (що межують з Україною). Ми також поновлюємо наш заклик про фінансову підтримку з боку ЄС для потреб швидшого розвитку транспортної інфраструктури, - йдеться у листі прем'єр-міністрів.

Уряди цих країн стикаються з тиском і протестами з боку фермерів, стурбованих падінням цін і нестачею сховищ для зберігання цьогорічного врожаю через надлишок української продукції.

Цього тижня болгарські фермери влаштували блокаду прикордонних переходів, в той час як прем'єр Польщі в середу пообіцяв фінансову та інфраструктурну допомогу після багатогодинних переговорів з фермерськими організаціями.

Нагадаємо, Європейська комісія заявила, що має намір продовжити дію так званих шляхів солідарності для імпорту зерна з України, але враховуватиме застереження країн, фермери яких відчули негативний вплив такого рішення.

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Торгівля

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