Пять стран ЕС призывают Брюссель купить у них накопившееся украинское зерно

Лидеры пяти стран-членов Европейского Союза, которые помогают транзиту украинской сельскохозяйственной продукции в третьи страны, призвали ЕС принять меры в связи с перенасыщением, которое возникло из-за того, что товары не попадают в пункты назначения.

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министры Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии в пятницу направили письмо в Европейскую комиссию и ее председателю Урсуле фон дер Ляйен, в котором отметили, что каналы, предназначенные для доставки украинской продукции в пункты назначения, не работают так, как ожидалось.

Они обратились к Брюсселю с просьбой рассмотреть возможность срочной закупки 27 странами-членами союза излишков продукции, а также выделить средства для скорейшего развития транспортной и складской инфраструктуры.

Они отметили, что особенно беспрецедентным является приток "зерна, масличных семян, яиц, мяса птицы, сахара, яблочного сока, яблок, ягод, муки, меда и лапши".

"Мы призываем Комиссию проанализировать возможность закупки излишков зерна у стран-членов (граничащих с Украиной). Мы также возобновляем наш призыв о финансовой поддержке со стороны ЕС для нужд быстрого развития транспортной инфраструктуры, - говорится в письме премьер-министров.

Правительства этих стран сталкиваются с давлением и протестами со стороны фермеров, обеспокоенных падением цен и нехваткой хранилищ для хранения урожая этого года из-за избытка украинской продукции.

На этой неделе болгарские фермеры устроили блокаду пограничных переходов, в то время как премьер Польши в среду пообещал финансовую и инфраструктурную помощь после многочасовых переговоров с фермерскими организациями.

Напомним, Европейская комиссия заявила, что намерена продлить действие так называемых путей солидарности для импорта зерна из Украины, но будет учитывать предостережения стран, фермеры которых почувствовали негативное влияние такого решения.