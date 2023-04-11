Заяви Макрона щодо Тайваню здійняли хвилю критики, дипломати кажуть про шкоду для України

Президент Франції Еммануель Макрон потрапив під шквал критики за слова про те, що Європа повинна дистанціюватися від назріваючої напруженості між США і Китаєм щодо Тайваню і викувати власну стратегічну незалежність у всіх сферах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Дипломати і законодавці в США і країнах Центральної та Східної Європи розкритикували Макрона за м'якість щодо Пекіна і тривожну критику США, особливо з огляду на те, що Вашингтон був непохитним прихильником Європи в її боротьбі з наслідками російського вторгнення в Україну.

Макрон дав спільне інтерв'ю, опубліковане в неділю виданнями Politico і Les Echos, після триденного державного візиту до Китаю, частково спрямованого на те, щоб переконати президента Сі Цзіньпіна використати свій вплив на російського союзника Владіміра Путіна щодо війни в Україні.

Макрон попередив про "пастку для Європи", якщо вона буде "втягнута в кризи, які не є нашими", а також заявив, що Європа прагне стати більш незалежною в питаннях безпеки, оборони та економіки. Якщо виникне конфлікт між "дуополією" США і Китаю, то Європа "не матиме ні часу, ні коштів для розбудови нашої стратегічної автономії". У такому випадку, на його думку, європейці "стали б васалами замість третього полюсу, якщо б у нас було кілька років на його побудову".

Дипломатичний натиск Макрона в Пекіні відбувається на тлі поглиблення напруженості у відносинах між США і Китаєм. За президента Джо Байдена американські політики частіше зустрічалися з тайванськими лідерами, включаючи історичний візит президента Тайваню Цай Інвень минулого тижня до Каліфорнії, що Пекін вважає провокаційними кроками.

Сенатор-республіканець Марко Рубіо у відео, розміщеному в Twitter, заявив, що інтерв'ю Макрона викликає занепокоєння, і запропонував переосмислити підтримку України з боку Вашингтона. "Якщо Макрон говорить від імені всієї Європи, а їхня позиція зараз полягає в тому, що вони не збираються ставати на бік США і Китаю щодо Тайваню, то, можливо, нам теж не варто ставати на чийсь бік ... і [нехай вони] розбираються з Україною", - сказав Рубіо.

У понеділок Білий дім применшив гостроту суперечки, заявивши, що США мають "чудові двосторонні відносини" з Францією.

"Французи активізуються в Індо-Тихоокеанському регіоні. Вони проводять військово-морські операції. ... прямо зараз в Індо-Тихоокеанському регіоні, і все це в рамках наших спільних зусиль, спрямованих на те, щоб продовжувати відстоювати стабільність і безпеку, процвітання і вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон", - сказав Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки.

Два високопоставлені дипломати ЄС заявили, що коментарі Макрона зашкодять як Європі, так і відносинам України зі США, а також ускладнять вироблення єдиної позиції ЄС щодо Пекіна.

"Це не виграш ні для кого. Крім Сі", - сказав один з дипломатів.

Довіле Шакаліене, литовський депутат, звинуватила Макрона в "геополітичній сліпоті" і в тому, що він діє "всупереч стратегічним інтересам ЄС і НАТО".

Французьке дипломатичне джерело захистило інтерв'ю Макрона як таке, що підтверджує давню позицію щодо необхідності для Європи сприяти власній стратегічній автономії, і підкреслило, що позиція Франції щодо Тайваню не змінилася.

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