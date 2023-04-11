Заявления Макрона по Тайваню подняли волну критики, дипломаты говорят о вреде для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон попал под шквал критики за слова о том, что Европа должна дистанцироваться от назревающей напряженности между США и Китаем по Тайваню и выковать собственную стратегическую независимость во всех сферах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Дипломаты и законодатели в США и странах Центральной и Восточной Европы раскритиковали Макрона за мягкость в отношении Пекина и тревожную критику США, особенно учитывая то, что Вашингтон был непоколебимым сторонником Европы в ее борьбе с последствиями российского вторжения в Украину.

Макрон дал совместное интервью, опубликованное в воскресенье изданиями Politico и Les Echos, после трехдневного государственного визита в Китай, частично направленного на то, чтобы убедить президента Си Цзиньпина использовать свое влияние на российского союзника Владимира Путина в отношении войны в Украине.

Макрон предупредил о "ловушке для Европы", если она будет "втянута в кризисы, которые не являются нашими", а также заявил, что Европа стремится стать более независимой в вопросах безопасности, обороны и экономики. Если возникнет конфликт между "дуополией" США и Китая, то Европа "не будет иметь ни времени, ни средств для развития нашей стратегической автономии". В таком случае, по его мнению, европейцы "стали бы вассалами вместо третьего полюса, если бы у нас было несколько лет на его построение".

Дипломатический напор Макрона в Пекине происходит на фоне углубления напряженности в отношениях между США и Китаем. При президенте Джо Байдене американские политики чаще встречались с тайваньскими лидерами, включая исторический визит президента Тайваня Цай Инвэнь на прошлой неделе в Калифорнию, что Пекин считает провокационными шагами.

Сенатор-республиканец Марко Рубио в видео, размещенном в Twitter, заявил, что интервью Макрона вызывает беспокойство, и предложил переосмыслить поддержку Украины со стороны Вашингтона. "Если Макрон говорит от имени всей Европы, а их позиция сейчас заключается в том, что они не собираются становиться на сторону США и Китая в отношении Тайваня, то, возможно, нам тоже не стоит становиться на чью-то сторону ... и [пусть они] разбираются с Украиной", - сказал Рубио.

В понедельник Белый дом преуменьшил остроту спора, заявив, что США имеют "замечательные двусторонние отношения" с Францией.

"Французы активизируются в Индо-Тихоокеанском регионе. Они проводят военно-морские операции. ... прямо сейчас в Индо-Тихоокеанском регионе, и все это в рамках наших совместных усилий, направленных на то, чтобы продолжать отстаивать стабильность и безопасность, процветание и свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион", - сказал Джон Кирби, спикер Совета национальной безопасности.

Два высокопоставленных дипломата ЕС заявили, что комментарии Макрона навредят как Европе, так и отношениям Украины с США, а также усложнят выработку единой позиции ЕС в отношении Пекина.

"Это не выигрыш ни для кого. Кроме Си", - сказал один из дипломатов.

Довиле Шакалиене, литовский депутат, обвинила Макрона в "геополитической слепоте" и в том, что он действует "вопреки стратегическим интересам ЕС и НАТО".

Французский дипломатический источник защитил интервью Макрона как подтверждающее давнюю позицию о необходимости для Европы способствовать собственной стратегической автономии, и подчеркнул, что позиция Франции в отношении Тайваня не изменилась.

Читайте также: Франция берет курс на дружбу с Китаем: зачем Макрон начал игру вопреки интересам США