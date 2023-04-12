Шотландія позиватиметься проти уряду Британії через блокування "гендерного" закону

Влада Шотландії у середу оголосила про наміри оскаржити блокування урядом Великої Британії закону про реформу гендерного визнання, яка передбачає спрощення деяких аспектів транспереходу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністерка соціальної справедливості Шотландії Ширлі-Енн Сомервілль заявила, що законопроєкт про реформу гендерного визнання був ухвалений "переважною більшістю шотландського парламенту за підтримки членів усіх партій".

Блокування документа з боку уряду Британії вона назвала "безпрецедентним викликом здатності шотландського парламенту ухвалювати закони з чітко делегованих питань".

"Щоб підтримати демократичне рішення парламенту і забезпечити належний захист децентралізації, шотландські міністри тепер подадуть петицію про судовий перегляд рішення державного секретаря", – зазначила Сомервілль.

Очікується, що міністерка виступить у парламенті Шотландії з більш докладною заявою про судове оскарження вже після великодніх канікул.

Натомість прем'єр-міністр Ріші Сунак обґрунтував рішення уряду Великої Британії заблокувати реформу гендерного визнання тим, що воно ґрунтувалося на "дуже ретельних і зважених порадах".

"У нас були побоювання щодо того, як шотландський закон про гендерне визнання буде суміщатись із нашими повноваженнями, із дією закону про рівність, а також із захистом жінок в інших частинах Великої Британії", – зазначив він у середу.

Нагадаємо, законопроєкт про реформу гендерного визнання був ухвалений більшістю членів парламенту Шотландії в грудні 2022 року. Він передбачає зниження віку, з якого люди можуть подати заяву про зміну статі, з 18 до 16 років, скасування обов’язкового медичного діагнозу гендерної дисфорії для отримання так званого свідоцтва про визнання гендеру й скоротить час, необхідний заявнику для отримання "набутої" статі.

Тоді як законопроєкт позитивно сприйняли громадські організації, в британському уряді висловили побоювання, що він може призвести до "гендерного туризму" і що люди, які змінюють стать в Шотландії, матимуть іншу юридичну стать, коли перебуватимуть на решті території Британії.

У результаті в січні британський уряд уперше скористався правом заблокувати ухвалене парламентом Шотландії законодавство до отримання ним королівської згоди – останнього етапу розгляду будь-якого нового законопроєкту.

Слід зазначити, що ставлення до закону в самій Шотландії так само не є однозначним. Нещодавнє опитування громадської думки, здійснене для газети The Times, показало, що 18% шотландців підтримують судове оскарження блокування, тоді як 44% вважають за правильне відмовитись від нього.

На громадську думку в цьому випадку вплинули також скандали, пов’язані з кількома випадками переведення підозрюваних і засуджених ґвалтівників із чоловічих в’язниць у жіночі (хоч це сталось і до ухвалення закону) – ті почали здійснювати трансперехід із чоловічої на жіночу стать уже під час судових процесів.