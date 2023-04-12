Шотландия будет судиться против правительства Британии из-за блокирования "гендерного" закона

Власти Шотландии в среду объявили о намерениях обжаловать блокирование правительством Великобритании закона о реформе гендерного признания, которая предусматривает упрощение некоторых аспектов трансперехода.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министр социальной справедливости Шотландии Ширли-Энн Сомервилль заявила, что законопроект о реформе гендерного признания был принят "подавляющим большинством шотландского парламента при поддержке членов всех партий".

Блокирование документа со стороны правительства Британии она назвала "беспрецедентным вызовом способности шотландского парламента принимать законы по четко делегированным вопросам".

"Чтобы поддержать демократическое решение парламента и обеспечить надлежащую защиту децентрализации, шотландские министры теперь подадут петицию о судебном пересмотре решения государственного секретаря", – отметила Сомервилль.

Ожидается, что министр выступит в парламенте Шотландии с более подробным заявлением о судебном обжаловании уже после пасхальных каникул.

Зато премьер-министр Риши Сунак обосновал решение правительства Великобритании заблокировать реформу гендерного признания тем, что оно основывалось на "очень тщательных и взвешенных советах".

"У нас были опасения относительно того, как шотландский закон о гендерном признании будет совмещаться с нашими полномочиями, с действием закона о равенстве, а также с защитой женщин в других частях Великобритании", – отметил он в среду.

Напомним, законопроект о реформе гендерного признания был принят большинством членов парламента Шотландии в декабре 2022 года. Он предусматривает снижение возраста, с которого люди могут подать заявление о смене пола, с 18 до 16 лет, отмену обязательного медицинского диагноза гендерной дисфории для получения так называемого свидетельства о признании гендера и сократит время, необходимое заявителю для получения "приобретенного" пола.

В то время как законопроект положительно восприняли общественные организации, в британском правительстве выразили опасения, что он может привести к "гендерному туризму" и что люди, которые меняют пол в Шотландии, будут иметь другой юридический пол, когда будут находиться на остальной территории Британии.

В результате в январе британское правительство впервые воспользовалось правом заблокировать принятое парламентом Шотландии законодательство до получения им королевского согласия – последнего этапа рассмотрения любого нового законопроекта.

Следует отметить, что отношение к закону в самой Шотландии также не является однозначным. Недавний опрос общественного мнения, проведенный для газеты The Times, показал, что 18% шотландцев поддерживают судебное обжалование блокировки, тогда как 44% считают правильным отказаться от нее.

На общественное мнение в этом случае повлияли также скандалы, связанные с несколькими случаями перевода подозреваемых и осужденных насильников из мужских тюрем в женские (хотя это произошло и до принятия закона) – те начали осуществлять транспереход с мужского на женский пол уже во время судебных процессов.