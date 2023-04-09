Папа Римський помолився за мир в Україні і попросив бога "пролити світло" на росіян

Папа Римський Франциск у своєму Великодньому посланні до світу в неділю попросив росіян шукати правду про вторгнення їхньої країни в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

86-річний Франциск очолив урочисту пасхальну месу на сонячній площі Святого Петра після того, пропустив службу на відкритому повітрі в п'ятницю в якості запобіжного заходу після його госпіталізації з приводу бронхіту в кінці березня.

Килим з 38 000 квітів, подарованих Нідерландами, встелив площу до найважливішої і найрадіснішої дати в церковному літургійному календарі.

Але традиційна помпезність і священний спів поступилися місцем сучасним реаліям. Пізніше Франциск піднявся на центральний балкон базиліки Святого Петра, щоб виголосити своє щорічне послання "Urbi et Orbi" ("Місту і світу") і благословення, звернувшись до натовпу, який, за оцінками Ватикану, налічував близько 100 000 осіб.

Там, з того самого місця, де він вперше з'явився світові як Папа в ніч свого обрання в 2013 році, він говорив про "темряву і морок, в якому занадто часто опиняється наш світ", і молився до Бога за мир.

"Допоможи улюбленому українському народові на його шляху до миру і пролий світло Пасхи на народ Росії", - сказав він.

Відколи Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, Франциск щонайменше двічі на тиждень називає Україну та її народ "мучениками" і використовує такі слова, як агресія і звірства, щоб описати дії Росії.

У неділю він попросив Бога "потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну, і дарувати, щоб полонені могли повернутися живими і здоровими до своїх сімей. Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоб вони прагнули покласти край цій війні та всім конфліктам і кровопролиттю в нашому світі".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило розчарування рішенням Ватикану згадати поруч під час Хресної ходи свідчення українського хлопця з Маріуполя та російського підлітка, у якого кілька родичів, схоже, загинули або зникли в Україні у лавах сил РФ.