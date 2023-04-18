"Зернова криза": Єврокомісія готує новий пакет фінансової підтримки державам ЄС 

Європейська комісія розглядає можливість ухвалення додаткового пакету заходів підтримки фермерів ЄС, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції.

Про це заявив речник Єврокомісії 17 квітня в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Euractiv.

"Ми зараз працюємо над другим пакетом заходів, у рамках якого ми продовжуватимемо підтримувати ці країни, які постраждали від постачання з України", – заявив представник Єврокомісії.

Перший пакет заходів у розмірі 56 мільйонів євро допомоги Польщі, Болгарії та Румунії держави-члени погодили наприкінці березня.

Однак цей пакет не зміг заспокоїти польських фермерів, які вийшли на протести, що призвели до звільнення міністра сільського господарства Генрика Ковальчика.

Оскільки другий пакет досі перебуває на обговоренні, Єврокомісія відмовилася повідомити подальші подробиці про суму, терміни або критерії розподілу коштів.

Проте Єврокомісія ЄС зазначила, що перший пакет "ухвалили дуже швидко".

"Його схвалили досить швидко, ми очікуємо того ж і щодо другого заходу підтримки", – сказав представник ЄК.

Комісія іде на цей крок після рішення Польщі, Угорщини та Словаччини заборонити імпорт сільськогосподарських товарів із України.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно".

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