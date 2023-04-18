"Зерновой кризис": Еврокомиссия готовит новый пакет финансовой поддержки государствам ЕС
Европейская комиссия рассматривает возможность принятия дополнительного пакета мер поддержки фермеров ЕС, пострадавших от наплыва украинской сельскохозяйственной продукции.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии 17 апреля в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Euractiv.
"Мы сейчас работаем над вторым пакетом мер, в рамках которого мы будем продолжать поддерживать эти страны, пострадавшие от поставок из Украины", – заявил представитель Еврокомиссии.
Первый пакет мер в размере 56 миллионов евро помощи Польше, Болгарии и Румынии государства-члены согласовали в конце марта.
Однако этот пакет не смог успокоить польских фермеров, которые вышли на протесты, приведшие к увольнению министра сельского хозяйства Генрика Ковальчика.
Поскольку второй пакет до сих пор находится на обсуждении, Еврокомиссия отказалась сообщить дальнейшие подробности о сумме, сроках или критериях распределения средств.
Однако Еврокомиссия ЕС отметила, что первый пакет "приняли очень быстро".
"Его одобрили достаточно быстро, мы ожидаем того же и в отношении второй меры поддержки", – сказал представитель ЕК.
Комиссия идет на этот шаг после решения Польши, Венгрии и Словакии запретить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.
О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно".
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