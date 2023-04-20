Глава МЗС Естонії: На саміті НАТО потрібні конкретні кроки для членства України

Новий міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив про необхідність визначити на саміті НАТО чіткий шлях до членства для України.

Про це він сказав під час офіційного візиту до Литви, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Саміт у Вільнюсі повинен дати Україні чіткі сигнали і конкретні кроки для вступу в НАТО, і я сподіваюся, що Швеція стане членом НАТО до початку саміту", – сказав Тсахкна під час зустрічі зі своїм колегою Габріелюсом Ландсбергісом.

Він наголосив на важливості продовження підтримки України: "Ми повинні посилити санкції проти Росії, знизити верхню межу ціни на нафту і продовжувати ізолювати агресора, щоб підвищити ціну війни для них".

Напередодні генсек НАТО заявив, що західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі.

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