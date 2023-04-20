Глава МИД Эстонии: На саммите НАТО нужны конкретные шаги для членства Украины

Новый министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил о необходимости определить на саммите НАТО четкий путь к членству для Украины.

Об этом он сказал во время официального визита в Литву, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Саммит в Вильнюсе должен дать Украине четкие сигналы и конкретные шаги для вступления в НАТО, и я надеюсь, что Швеция станет членом НАТО до начала саммита", – сказал Тсахкна во время встречи со своим коллегой Габриелюсом Ландсбергисом.

Он подчеркнул важность продолжения поддержки Украины: "Мы должны усилить санкции против России, снизить верхний предел цены на нефть и продолжать изолировать агрессора, чтобы повысить цену войны для них".

Накануне генсек НАТО заявил, что западные союзники не откажутся от поддержки Украины в войне против РФ несмотря на угрозы Кремля применить ядерное оружие.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе.

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