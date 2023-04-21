Президент США Джо Байден готується оголосити про початок своїй кампанії з переобрання у вівторок.

Про це, як повідомило агентство Reuters, заявили в четвер двоє людей, знайомих із цим питанням, пише "Європейська правда".

За словами джерел, оголошення Байдена у вівторок відбудеться через чотири роки після початку його кампанії у 2020 році.

Одне з джерел зазначило, що точний час заяви Байдена може змінитися.

Минулої п’ятниці Байден сказав журналіста, що повідомить про початок кампанії "відносно скоро". "Я сказав вам, що мій план – знову балотуватися", – наголошував президент США.

Байден є найстарішою людиною, яка обіймає пост президента США: наприкінці другого чотирирічного терміну йому виповниться 86 років.

Напередодні кампанії він зіткнувся з низькими рейтингами громадського схвалення. Свіже опитування Reuters/Ipsos показало, що лише 39% американців схвалюють його роботу.

У лютому було опубліковано опитування центру дослідження громадської думки AP-NORC, згідно з яким більшість прихильників Демократичної партії США вважають, що Байдену не потрібно переобиратись на другий термін у 2024 році.

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