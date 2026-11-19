Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув до німецької столиці Берліна, де заплановане засідання країн "коаліції охочих".

Про це український президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що на зустрічі будуть представлені понад 40 партнерів, зокрема й команда президента США Дональда Трампа.

"Пріоритет для України – зміцнення захисту нашого неба, енергетична та фінансова підтримка, дипломатичний трек і наступні кроки для закінчення війни й гарантування безпеки. Робимо все, щоб присутність Європи у переговорному процесі була повноцінною і щоб зустрічі були результативними", – наголосив він.

Також у Зеленського запланована низка двосторонніх переговорів з європейськими лідерами, зокрема й з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем.

"Буде й формат за участю американської сторони та радників з питань національної безпеки Європи", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції Емманюель Макрон на засіданні "коаліції охочих" у Берліні 19 листопада представить три пріоритети.

Також стало відомо, що на засіданні йтиметься про плани щодо розгортання в Україні багатонаціональних військових сил союзників у рамках гарантій безпеки після завершення бойових дій.